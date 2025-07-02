ألمانيا: بدء مظاهرات سائقي سيارات الأجرة للمطالبة بمنافسة عادلة مع منصات تأجير السيارات

تسعى نقابات سائقي سيارات الأجرة في ألمانيا، إلى لفت الانتباه إلى أوضاعهم الصعبة من خلال تنظيم تظاهرات بسيارات الأجرة في عدد من المدن.

ويطالب قطاع سيارات الأجرة، بتشديد القوانين المنظمة للمنافسين العاملين عبر منصات تأجير السيارات مثل "أوبر" و"بولت".

وقال ميشائيل أوبرمان المدير الإداري للرابطة الألمانية لسيارات الأجرة وتأجير السيارات في ألمانيا، إن تظاهرات سيارات الأجرة بدأت صباح اليوم الأربعاء في مدن عدة، من بينها دورتموند ودوسلدورف.

ومن المتوقع أن تنظم أكبر تظاهرة قرابة منتصف النهار في العاصمة برلين، حيث يُنتظر أن يشارك حوالي 1000 سيارة أجرة في محيط بوابة براندنبورج في منطقة تيرجارتن.

وبحسب الاتحاد، فقد شهدت مدينة فرانكفورت بالفعل تظاهرة أولى لسائقي سيارات الأجرة يوم أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنظم فعاليات احتجاجية أخرى اليوم، ليس فقط في برلين، بل أيضًا في مدن مثل شتوتجارت وكولونيا وبريمن وهانوفر.

وطالب الاتحاد، بأن تحدد أجور دنيا للسيارات المؤجرة عبر المنصات الإلكترونية، تمامًا كما هو الحال مع تعرفة سيارات الأجرة التقليدية.

وقال أوبرمان: "نحن لسنا ضد المنافسة، ولكن لا يمكن أن تكون عادلة إلا عندما تكون الأسعار متقاربة".

وترى نقابات سيارات الأجرة، أن منصات مثل أوبر وبولت تمارس منافسة غير عادلة؛ نظرًا لعدم خضوع أسعارها لتنظيم السلطات.

ومن جهته، رفض المدير الجديد لشركة بولت في ألمانيا، كريستوف هان، فرض أسعار دنيا، مؤكدا: "الحد الأدنى للأسعار لن ينقذ قطاع سيارات الأجرة".

وأضاف: "مثل هذا الإجراء سيكون على حساب المستهلكين فقط الذين قد يضطرون حينها إلى العودة إلى استخدام سياراتهم الخاصة".