 تقرير: الأحزاب الكورية الجنوبية المتنافسة توافق على مراجعة القانون التجاري - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 2:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تقرير: الأحزاب الكورية الجنوبية المتنافسة توافق على مراجعة القانون التجاري

سول - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 1:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 1:29 م

يصوت برلمان كوريا الجنوبية، غدا الخميس، على تعديل للقانون التجاري في جلسة عامة، فيما يسعى الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة إلى التوصل إلى اتفاق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يشمل التعديل الواجب الائتماني للمديرين والتصويت الإلكتروني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

ويحدد التعديل، حقوق التصويت لكبار حملة الأسهم والأطراف المعنية بنسبة 3% عند تعيين أفراد لجنة تدقيق الحسابات.

وسيتم استثناء نظام التصويت التراكمي من المراجعة، ومن المقرر أن تناقش الأحزاب المسألة لاحقا بعد عقد جلسات استماع علنية.

 

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