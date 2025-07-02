فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية قريبا

أعلنت مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2025/2026، قريبا خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المدارس، عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المدارس، وأماكنها، وتفاصيل التقديم، وكذلك الحد الأدنى لمجموع القبول.

وأشارت في فيديو توضيحي إلي أن التقديم سيكون إلكترونيا يعقبه امتحان إلكتروني ثم إجراء مقابلة شخصية، مع منع إجراء التقديم الورقي نهائيا، ويتاح التقديم فقط على النماذج أو المدارس التي تناسب مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية والإدارة التعليمية التابع لها، ويتاح للطالب أن يتقدم لأكثر من نظام تعليمي من بين التعليم والتدريب المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، إذا كان ذلك يناسب مجموعه في الشهادة الإعدادية.

وأضافت أنه لا يتم دخول امتحان القبول والمقابلة الشخصية إلا بعد سداد 250 جنيها مصريا رسوم الامتحان والمقابلة الشخصية من خلال شبكات الدفع الإلكتروني وتكون غير مستردة، ولا يعتبر سداد رسوم الامتحان والمقابلة سندا للقبول، ويجب استيفاء جميع المستندات المطلوبة لدخول المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة للجنة المقابلة الشخصية يحق لها رفض قبول الطالب.

الفيديو التوضيحي للتقديم: