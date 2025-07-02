• الهجوم وقع جراء تفجير عبوة بجانب الطريق جرى تفجيرها لحظة مرور المركبة بإقليم خيبر بختونخوا..



قُتل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون بتفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة تقلّ مسؤولا حكوميا في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وقال مسؤولون في الإقليم المحاذي لأفغانستان في بيان الأربعاء، إن الهجوم وقع بمنطقة باجور حيث زُرعت العبوة الناسفة بجانب الطريق.

وأضاف البيان أن العبوة تم تفجيرها أثناء مرور المركبة التي كانت تقلّ المسؤول الحكومي، دون أن يذكر هويته أو مصيره جراء الهجوم.

وأوضح أن التفجير أسفر، وفق المعلومات الأولية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وفي الوقت الذي نُقل فيه المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، لم تعلن أي جهة حتى ساعة نشر الخبر مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد باكستان تصاعدًا في الهجمات المسلحة، خصوصًا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكمًا ذاتيًا لقومية البلوش.