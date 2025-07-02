الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بشأن الترحيل القسري والانتهاكات بمراكز الإصلاح

نفت وزارة الداخلية، عبر مصدر أمني مسؤول، صحة ما تداولته إحدى المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن رسائل منسوبة لبعض النزلاء تزعم اعتراضهم على الترحيل القسري إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بدعوى تعرضهم لانتهاكات.

وأكد المصدر أن إجراءات ترحيل النزلاء تتم وفقًا للوائح المنظمة لقطاع الحماية المجتمعية، والتي تتضمن عرض النزيل على جهات التحقيق المختصة قبل إعادته إلى مركزه الأصلي.

وشدد المصدر على أن المركز المشار إليه يتمتع بكافة المقومات المعيشية والصحية التي تضمن كرامة النزلاء، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة السجون وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل حديثة، تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتخضع للرقابة القضائية الكاملة، شأنها شأن باقي مراكز الإصلاح على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن الجماعة الإرهابية دأبت على نشر الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة وتشويه صورة المنظومة العقابية الحديثة، بهدف الضغط للحصول على استثناءات لعناصرها الإرهابية المحتجزين بمراكز الإصلاح.