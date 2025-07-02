اليابان ترفض التعليق على تهديد ترامب بفرض رسوم أعلى على المنتجات اليابانية

رفضت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء التعليق على تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم أعلى على المنتجات اليابانية، قائلة إنها ستتبع منهجا " ودودا" في المباحثات الثنائية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء كازوهيكو أوكي قال في مؤتمر صحفي إن اليابان تسعى للتوصل لاتفاق يحقق المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات.

وكان ترامب قد هدد أمس الثلاثاء بزيادة الرسوم على اليابان إلى 30% أو 35%، ، وذلك قبل انتهاء مهلة تعليق فرض الرسوم المتبادلة في التاسع من يوليو/تموز الجاري.

وتأتي التصريحات في الوقت الذي أخفقت فيه حتى الآن جولات المفاوضات الوزارية بين الدولتين في التوصل لاتفاق. كما أعرب ترامب عن غضبه بشأن صادرات السيارات والأرز إلى اليابان.

وقال أوكي " نحن على علم بما قاله الرئيس ترامب، ولكننا لا نعلق على كل تصريح للمسؤولين الحكوميين الأمريكيين".

وأضاف" نعتزم المضي في المباحثات الثنائية بنهج ودود وبناء نحو التوصل لاتفاق يعود بالفائدة على اليابان والولايات المتحدة الأمريكية".