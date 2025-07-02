إسرائيل تحث الصين على الضغط على إيران لكبح برنامجها النووي

حثت إسرائيل، الصين على استخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي لكبح الطموحات العسكرية والنووية الإيرانية.

وقالت رافيت باير القنصل العام لإسرائيل في شنغهاي، للصحفين أمس الثلاثاء: "إن الصين هي الوحيدة القادرة على التأثير على إيران.. وستنهار إيران إذا لم تشتر الصين نفطها"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتأتي تصريحات "باير" في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية - الصينية توترا؛ بسبب حرب إسرائيل في غزة وهجماتها الشهر الماضي على إيران، وهي شريك رئيسي لبكين في الشرق الأوسط.

وأكدت باير، مجددا تصريحاتها في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم، مشيرا إلى أن مشتريات الصين من النفط الإيراني تمنحها نفوذا على طهران.

وذكرت باير: "مع الأسف، أن الكثير من الأموال والعائدات التي تأتي من بيع النفط - النفط الإيراني - في إيران تذهب إلى أنشتطها الخبيثة في المنطقة".

وتجنبت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، المسألة أثناء مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم، مشيرة إلى أن قضية البرنامج النووي الإيراني يجب أن يتم حلها من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.