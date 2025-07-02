شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع شركة صينية للصناعات الزجاجية المنزلية والذي يقع على مساحة 120 ألف بنطاق المطور الصناعي "تيدا مصر" بمنطقة السخنة المتكاملة، بتكلفة استثمارية 70 مليون دولار بنحو 3.5 مليار جنيه مصري، ويتيح المشروع 500 فرصة عمل مباشرة ويستهدف تصدير 80% من الإنتاج للخارج، وينفذ المشروع على مرحلتين من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2026.

حضر مراسم الاحتفال لفيف من القيادات التنفيذية بالمنطقة، ويدونج شي، رئيس مجلس إدارة الشركة ويو لي، الرئيس التنفيذي للشركة وممثلي المطور الصناعي شركة تيدا مصر.

أكد وليد جمال الدين، أن هذا الاستثمار يعكس مدى نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين، خاصةً الصينيين، نظرًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للبلدين، لافتًا إلى نجاح المنطقة مؤخرًا في استقطاب استثمارات من جنسيات عدة في المناطق الصناعية الأربعة التابعة لها "منطقة السخنة، القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية، وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، منطقة شرق بورسعيد المتكاملة".

وأشار جمال الدين، إلى ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لوجهة مفضلة للمستثمرين حول العالم، لما تتمتع به من مناخ داعم للاستثمار، بفضل ما تحقق على صعيد تطوير البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، وكذلك تطوير خدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين.

وأضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية أطلقت مسمى "عام الافتتاحات" على العام الجاري، احتفاءً بما حققته خلال الفترة الماضية، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تعاقدات لنحو 297 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها باستثمارات إجمالية تقارب 8.5 مليار دولار، منها 121 مشروعًا بالعام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو 2025، باستثمارات 4.4 مليار دولار.

وتابع جمال الدين، أن هذه النجاحات غير المسبوقة تعد تتويجا للشراكة الاستراتيجية الناجحة للمنطقة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ومختلف مؤسسات الدولة، والتي مكنتها من تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر.