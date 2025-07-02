النيابة العامة الإسرائيلية توافق على طلب نتنياهو تأجيل شهادته بسبب زيارته إلى واشنطن

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طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلغاء شهادته في محاكمته الأسبوع المقبل؛ بسبب زيارته الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت القناة 12 العبرية، صباح الأربعاء، إن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على تأجيل الجلسات لوقت لاحق.

والأحد الماضي، وافقت محكمة إسرائيلية، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، هذا الأسبوع.

وألغت المحكمة جلسات استماع نتنياهو يومي 30 يونيو و2 يوليو «بعد تقديم التوضيحات والتي شهدت تغييرات حقيقية»، بحسب البيان الصادر عن قاضتها.

ووجهت إلى نتنياهو في 2019 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في 2020 في ثلاث قضايا جنائية.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو.

وقال ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «إن ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع نتنياهو ضرب من الجنون»، مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر على قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حركة حماس وإيران.