 فيتنام وأمريكا تقتربان من التوصل إلى إطار عمل تجاري بشأن التعريفات الجمركية على السلع - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 4:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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فيتنام وأمريكا تقتربان من التوصل إلى إطار عمل تجاري بشأن التعريفات الجمركية على السلع

هانوي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 3:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 3:59 م

تقترب فيتنام وأمريكا، من التوصل إلى إطار عمل تجاري سيتم بموجبه فرض مجموعة محددة من التعريفات الجمركية على السلع اعتمادا على نسبة المحتوى الأجنبي، حسب مصادر على صلة بالمحادثات.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المحادثات، أن الصادرات إلى أمريكا التي تحتوي على أعلى نسبة من المكونات الأجنبية سيتم فرض رسوم عليها عند الحد الأعلى من النطاق أي حوالي 20% أو أكثر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتابعت المصادر، أن المنتجات التي تحتوي عل نسبة أقل من المكونات الأجنبية سيتم تحديد معدل مخفض قليلا لها، بينما تلك القادمة بشكل كامل من فيتنام ستواجه أقل معدل - ربما الضريبة الحالية الشاملة وهي 10%.

ومازالت التفاصيل قيد النقاش ويمكن أن تتغير.

 

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