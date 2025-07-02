 صحة غزة: 142 شهيدا بينهم 39 من منتظري المساعدات جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 4:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: 142 شهيدا بينهم 39 من منتظري المساعدات جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 3:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 3:40 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضي، 142 شهيدًا و487 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 57 ألفًا و12 شهيدًا، و134 ألفًا، و592 إصابة.

وأفادت بإضافة 223 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 6454 شهيدًا، و22 ألفًا و551 إصابة.

وذكرت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 39 شهيدًا، وأكثر من 210 إصابات؛ ليرتفع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات إلى 640 شهيدًا وأكثر من 4488 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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