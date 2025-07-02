خدمة الأرصاد الجوية الألمانية تسجل أعلى درجة حرارة هذا العام حتى الآن

سجلت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية أعلى درجة حرارة في البلاد هذا العام حتى الآن، حيث بلغت 8ر37 درجة مئوية مساء الثلاثاء في مدينة كيتسينجن بولاية بافاريا، وفقا لقياسات أولية، بحسب ما صرح به متحدث باسم الهيئة.

وبذلك تجاوزت هذه الدرجة الرقم القياسي السابق المسجل هذا العام في منطقة بورباخ بمدينة زاربروكن، والذي بلغ 2ر36 درجة مئوية في 22 يونيو/حزيران.

وأشار المتحدث إلى أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة في الوقت الحالي، مضيفا أن الرقم القياسي المسجل في كيتسينجن قد يتم تجاوزه بالفعل اليوم الأربعاء، حيث يتوقع أن ترتفع الحرارة أكثر قليلا. وقال: "حينها سنصل إلى الذروة، ومن الممكن جدا أن نصل محليا إلى نحو 40 درجة مئوية".

وبحسب خدمة الأرصاد، من المتوقع أن تشهد بعض مناطق الجنوب بعد ظهر الأربعاء عواصف رعدية متفرقة، بينما ستتزايد العواصف الرعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد ورياح عاتية بدءا من ساعات المساء في الشمال الغربي وبعض مناطق الشمال.

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف اعتبارا من يوم الخميس، مع تحذيرات محلية من سوء الأحوال الجوية، خاصة بسبب هطول أمطار غزيرة.

ورغم الأجواء الحارة حاليا، إلا أن درجات الحرارة في شهر يونيو/حزيران كانت أعلى في سنوات سابقة؛ ففي 30 يونيو/حزيران 2019 سُجلت درجة حرارة بلغت 6ر39 درجة مئوية في مدينة بيرنبورج بولاية ساكسونيا أنهالت.

أما الرقم القياسي المطلق لدرجات الحرارة في ألمانيا، فهو أعلى من ذلك، إذ بلغ 2ر41 درجة مئوية في 25 يوليو/تموز 2019 بمحطتي الأرصاد في مدينتي تونيزفورست ودويسبورج-بايرل بولاية شمال الراين-وستفاليا.

وأوضح متحدث الأرصاد أن التوقعات لا تشير إلى أن هذا الرقم القياسي المطلق سيتحطم يوم الأربعاء، وقال: "لا نتوقع ذلك حاليا".