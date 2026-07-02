إنجلترا تمدد ساعات العمل بالحانات بسبب موعد مباراة المنتخب في كأس العالم

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحانات في إنجلترا وويلز يسمح لها بالبقاء مفتوحة حتى الساعة الخامسة صباحا في الليلة التي ستواجه فيها إنجلترا المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم.

وتزايدت المطالبات بتمديد ساعات عمل الحانات اليوم الخميس، بعد يوم من فوز إنجلترا على الكونغو الديمقراطية 2 / 1 في دور الـ32 بهدفين متأخرين من القائد هاري كين.

وتنطلق المباراة على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت المملكة المتحدة يوم الاثنين، وقد تنتهي قرابة الساعة الرابعة صباحا إذا امتدت إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

ويسمح القانون الحالي للحانات بالبقاء مفتوحة حتى الساعة الثانية صباحا فقط.

وقال ستارمر: "قد تعود كرة القدم إلى الوطن، لكننا نضمن ألا يضطر المشجعون إلى ذلك.. إن بقاء الحانات مفتوحة حتى صافرة النهاية خبر سار للجماهير وللحانات والأماكن التي تجمع مجتمعاتنا، سيدعم البلد بأكمله المنتخب، هيا يا إنجلترا".

ويعني قرار الحكومة بتمديد ساعات العمل أن الحانات الفردية ليست بحاجة إلى تقديم طلبات لتمديد ساعات العمل، ولا تسري هذه التغييرات في إسكتلندا وأيرلندا الشمالية.