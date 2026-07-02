حرصت ولية أمر على مرافقة ابنها إلى لجنة امتحانه بالثانوية العامة داخل مدرسة الدرديري بمدينة العاشر من رمضان، إذ جلست تنتظره عند خروجه من المدرسة، تتلو آيات من القرآن الكريم وترفع يديها بالدعاء، راجيةً من الله -تعالى- أن يوفقه وييسر له الامتحان.

وتزامن هذا المشهد مع انطلاق امتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة داخل اللجان، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 69 ألفًا و684 طالبًا وطالبة، موزعين على 172 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية العشرين على مستوى المحافظة.