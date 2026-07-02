مسؤول إيراني: مجتبى خامنئي قد لا يشارك بمراسم تشييع أبيه لأسباب أمنية

قال ممثل المرشد الإيراني في الهند "حكيم إلهي"، إن المرشد مجتبى خامنئي، قد لا يتمكن من المشاركة في مراسم تشييع والده علي خامنئي لأسباب أمنية.

وأضاف ممثل المرشد بالهند، في تصريح لموقع "إنديا تودي" الإخباري، الخميس، أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف القيادات الإيرانية قد تكون السبب وراء عدم مشاركة خامنئي في مراسم التشييع.

وذكر أن الأجهزة الأمنية لا تسمح لمجتبى خامنئي، بالخروج حفاظا على أمنه.

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال مؤتمر صحفي تناول القدرات العسكرية المستقبلية لإيران ولبنان وسوريا وغزة وتركيا وإسرائيل، أنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة هجوم مستقلة ضد إيران.

ولم يستبعد كاتس، أن تدخل إسرائيل في حرب مع إيران "غدا"، ردا على سؤال بشأن مجتبى خامنئي، الذي قال إنه "موضوع على قائمة المستهدفين بالقتل".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أي تهديد موجه إلى الشعب الإيراني أو قيادته سيُقابل برد قوي وفوري.

ومن المقرر أن تُقام مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي وقع في 28 فبراير الماضي، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجاري في العاصمة الإيرانية طهران، ومدينتي قم ومشهد، بالإضافة إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق.

وتخطط السلطات لدفن الجثمان في 9 يوليو المقبل، في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد (شمال شرق).