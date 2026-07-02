ارتفاع عدد القتلى في انفجار عبوة ناسفة وسط دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين

ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع في منطقة الحميدية وسط العاصمة السورية دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين.

وقال مصدر طبي في صحة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ارتفع عدد قتلى التفجير في دمشق اليوم الخميس إلى 9 أشخاص وإصابة 19 آخرين".

ومن جانبة قال نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل لـ(د ب أ): "المقهى الذي وقع به الانفجار يشكل استراحة المحامين وبحسب مجموعات تابعة للمحامين على مواقع التواصل فقد تم ذكر أسماء 6 محامين قتلوا وإصابة 8 بجروح من الأشخاص الذين سقطوا في الانفجار".

وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي، إن وزارة الداخلية ستعلن النتائج الأولية للتحقيق قريبا، واصفا العبوة بأنها "بدائية الصنع"، ومتعهدا بمحاسبة الجناة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الجرحى مستلقين على الأرض وسط تواجد لعناصر الشرطة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية، ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.

ومن جانبه، قال جلال الجناني، صاحب مطعم مجاور للمقهى، إنه هرع نحو موقع الانفجار فور سماعه دويّه، وكان المشهد مفزعا إذ رأى الجثامين ملقاة على الأرض.

وأضاف في تصريح لـ (أ ب): "حملنا المصابين إلى السيارات قبل وصول شرطة المرور، وكان معظمهم يعاني من إصابات بالغة نتيجة شظايا الانفجار، والجميع تقريبا كانوا ينزفون".

يُذكر أن السلطات الجديدة في سوريا، التي سيطرت على الحكم عقب الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024 إثر هجوم خاطف، تواصل حملاتها الأمنية ضد مسلحي تنظيم "داعش"، في محاولة لقطع الطريق أمام أي هجمات محتملة في العاصمة والمناطق المجاورة.