نبيل فهمى يدين الانفجار بالقرب من القصر العدلي في دمشق

أدان نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف مقهى للمحامين بالقرب من القصر العدلي بدمشق اليوم الخميس، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد فهمي على موقف الجامعة الداعم لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للمخاطر التي تُشكل تهديدا لأمن واستقرار سوريا.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية اليوم الخميس إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في ​انفجار قنبلة بمقهى مكتظ في وسط دمشق، في هجوم لم تعلن ‌أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

وذكر التلفزيون السوري أن عبوة ناسفة زُرعت في المقهى بالقرب من القصر العدلي بوسط العاصمة.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن ماهر إدلبي محافظ دمشق ​قوله إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأظهرت مقاطع مصورة ​متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جرحى ودماء على أرض مقهى يُعتقد ⁠أنه موقع الانفجار. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المقاطع.

ويمثل هذا ​الهجوم تحديا أمنيا جديدا لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد ​الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر عام 2024. وأنهى سقوط الأسد فعليا حربا أهلية استمرت أكثر من 14 عاما.

وشهدت دمشق منذ ذلك الحين عددا محدودا من الهجمات، كان بينها تفجير سيارة ملغومة خارج ​مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق يوم 19 مايو، مما تسبب ​في مقتل جندي سوري وإصابة ما لا يقل عن 18 شخصا.

وقال مسئولون أمنيون إنه لم ‌تعلن ⁠أي جهة مسئوليتها عن انفجار اليوم، لكن تنظيم داعش سعى إلى استغلال الفراغ الأمني الناجم عن الإطاحة بالأسد عن طريق إعادة تنشيط خلايا نائمة وتجنيد مقاتلين ونقل أسلحة، في الوقت الذي توسع فيه الحكومة الجديدة نفوذها في ​أرجاء سوريا.