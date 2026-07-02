وزير الدفاع الاسرائيلي: على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لشن هجوم مستقل على إيران

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح خلال اجتماع لتقييم للوضع بعد مرور ألف يوم على حرب الإبادة في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون مستعداً لشنّ هجوم مستقل على إيران متى ما دعت الحاجة، مضيفا أن 83% من الأنفاق في منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة قد دُمّرت أيضاً.

وعقد يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، تقييماً متعدد القطاعات للوضع بمناسبة مرور ألف يوم على اندلاع الحرب، بمشاركة رئيس الأركان الفريق إيال زامير، والمدير العام لوزارة الدفاع الفريق (احتياط) أمير بارام، ورؤساء فرق الجيش الإسرائيلي، وممثلين عن جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد، وغيرهم من كبار المسئولين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وخلال المناقشة، أفيد بأن 83% من الأنفاق في منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة قد تم تدميرها.

وفي كلمته الافتتاحية، قال كاتس: "في الألف يوم الماضية، غيّرت إسرائيل وجه الشرق الأوسط. بقيادة القيادة السياسية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبفضل بطولة قادة ومقاتلي الجيش الإسرائيلي في الرتب النظامية والاحتياطية، ضربنا قلب محور الشر الإيراني، وأحبطنا البرنامج النووي الإيراني، وأزلنا خطر الإبادة عن إسرائيل، وقضينا على المرشد الإيراني خامنئي ومعظم القيادة الإيرانية، وألحقنا ضرراً بالغاً بقدراتها الاستراتيجية - ويجب على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعداً لشن هجوم مستقل على إيران في أي وقت يتطلبه الأمر لإزالة أي تهديد"، حسب تعبيره.

وأضاف كاتس: "لقد قضينا على قيادة حماس بأكملها التي شاركت في 7 أكتوبر، وقضينا على حسن نصر الله وقيادة حزب الله، ودمرنا جيش الأسد في سوريا، وقطعنا رؤوس معظم قيادة الحوثيين في اليمن، وألحقنا أضراراً بالغة بجميع الأسلحة التي سعت إلى محاصرة إسرائيل بحلقة من النار".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي موجود حالياً في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، ولن ينسحب منها، وعليه أن يستعد للبقاء في الميدان لفترة طويلة، مقاتلونا يعملون في عمق المخيمات في الضفة الغربية، وفي غزة، تتواصل الجهود لتدمير البنية التحتية للأنفاق، وقد تم تدمير 83% من الأنفاق في منطقة الخط الأصفر. وفي لبنان، تستمر عملية المحراث الفضي لتدمير البنية التحتية في خط القرى الأول بكامل قوتها".

واختتم كلمته قائلاً: "لن نعود أبداً إلى واقعٍ يتمركز فيه أعداؤنا على حدودنا ويهددون مجتمعاتنا. سيظل الجيش الإسرائيلي بمثابة حاجزٍ بين مجتمعاتنا وسكاننا وأعدائنا الجهاديين. لم تنتهِ الحملة بعد. بعد ألف يوم من السابع من أكتوبر، يدرك أعداؤنا تماماً أن محاولة تدمير دولة إسرائيل قد فشلت"، على حد قوله