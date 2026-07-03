حسام حسن: محمد صلاح سيتواجد في مباراة مصر وأستراليا بكأس العالم

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، جاهزية محمد صلاح للمشاركة في المباراة المقبلة أمام أستراليا بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها خلال مواجهة إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب أستراليا في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «محمد صلاح خاض علاج مكثف مع الجهاز الطبي للمنتخب وبدأ يدخل بشكل تدريجي في التدريبات أمس واليوم».

وأضاف: «صلاح عنده شغف ولن أجازف به إلا عندما أتأكد أنه سليم للمشاركة في المباراة وبشكل عام هو متواجد معنا في المباراة بشكل كبير، سواء هيبدأ أساسي أو هيشارك بديل».

وأوضح: «محمد صلاح من أهم اللاعبين معنا معنويا وفنيًا، وصلاح فارض نفسه على الكرة العالمية، سعيد بتواجده معنا وسعيد بتوظيفي له في أدوار جديدة لم يسبق له اللعب بها مع نادي كبير مثل ليفربول».

وتابع: «أكيد كنت أتمنى تواجد جميع اللاعبين ولكن الخير والبركة في الموجودين، وأي لاعب يقدر ينزل ويشتغل وكما رأينا محمود صابر شارك المباراة الماضية وأدى بشكل جيد، وأهم شيء ناخد بالأسباب ونقدم كل ما لدينا بإخلاص».

وواصل: «كل لاعب مهم، غياب مهند أو اللاعبين المصابين مهم ولكن الحمدلله كل اللاعبين على نفس المستوى من الثقة، ولدي ثقة في 26 لاعب مثلما اخترتهم فلدي ثقة في أي لاعب يلعب».

وأتم: «أشعر أن جميع اللاعبين يشاركون، وكما رأينا المباراة الماضية محمود صابر شارك وكأنه يلعب من اول مباراة في البطولة، وكما رأيتم لست قلقًا من أي غياب، وأي مدرب يمسك منتخب زي منتخب مصر ويشتكي فهذا أمر غير جيد».

وتأهل المنتخب الوطني لدور الـ32 من المونديال، بعدما جاء في المركز الثاني للمجموعة السابعة، برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة.