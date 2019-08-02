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إيهاب جلال يعلق على ترشيحه لقيادة للمنتخب

بورسعيد - إيهاب أبوالمعاطي
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 8:27 م | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 8:28 م

أكد إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري، عدم تواصله مع أي مسئول من اتحاد الكرة لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.

وأكد جلال في تصريحات للموقع الرسمي للمصري، أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الذي نُشر بأحد المواقع الإلكترونية من خلال بعض المقربين. مشيرا أن الأمر ومن وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية

وأبدى جلال سعادته البالغة بالتواجد مع المصري مضيفا أن كامل تركيزه مع الفريق حاليا خاصة وأن الفريق مقبل وبعد نحو شهر على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقاً لطموحات جماهير المصري.


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