هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق فورمولا-1 المجري

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حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المجري المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقا على ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول.

وحقق هاميلتون أفضل زمن للفة على مضمار هنجارورينج البالغ طوله 4381 مترا، مسجلا دقيقة واحدة و233ر17 ثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن المضمار يحمل رقما قياسيا لهاميلتون، حامل لقب بطولة العالم، حيث توج بالسباق المجري ست مرات.

وجاء فيرستابن في المركز الثاني بفارق 165ر0 ثانية خلف هاميلتون، وتلاهما الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الثالث بفارق 01ر0 ثانية فقط خلف فيرستابن.

وفاز فيرستابن يوم الأحد الماضي بسباق فورمولا-1 الألماني الذي شهد تألقا كبيرا لفيتيل الذي أحرز المركز الثاني، بينما شكل السباق الألماني كبوة لهاميلتون وفريق مرسيدس.

ولعبت الأمطار دورا كبيرا في التجربة الحرة الثانية، حيث كانت الفرق حذرة للغاية، قبل أن تشهد التجربة تغييرات بسيطة في الأزمنة.

وسجل بيير جاسلي سائق ريد بول أسرع زمن في التجربة الثاتية بزمن بلغ دقيقة و854ر17 ثانية، وجاء فيرستابين في المركز الثاني بفارق 055ر0 ثانية وحل هاميلتون ثالثا بفارق 141ر0 ثانية.

ولا يزال هاميلتون يتصدر الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم بفارق 41 نقطة أمام أقرب منافسيه، زميله فالتيري بوتاس، الذي لم يحقق زمنا في التجربة الحرة الأولى اليوم بسبب مشكلات في محرك سيارته.

واحتل تشارلز لوكلير سائق فيراري المركز السادس خلف بيير جاسلي سائق ريد بول وكيفن ماجنوسن سائق هاس.

وتقام التجارب الرسمية غدا السبت لتحديد مراكز انطلاق السائقين في سباق الأحد والذي يعد الأخير قبل فترة الأجازة ببطولة العالم.