مسؤول بريطاني لوكالة الأنباء الإيرانية: لن ندعم الحظر الأمريكي ضد ظريف

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة بلاده لن تدعم القرار الامريكي بإدراج اسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضمن لائحة الحظر.

وقال المتحدث، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في تصريح أدلى به لمراسل وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" في لندن اليوم الجمعة: "من المهم جعل القنوات الدبلوماسية مفتوحة في زمن التوترات المتصاعدة".

كان الاتحاد الأوروبي قد أكد في وقت سابق أيضا على استمرار التعاون مع وزير الخارجية الايراني.

كانت وزارة الخزانة الامريكية التي أصدرت قرارا أول أمس الأربعاء بفرض عقوبات على ظريف بوصفه يتصرف نيابة عن المرشد الإيراني الأعلي على خامنئي.

وردا على ذلك، قال ظريف إن هذا الإجراء" لن يكون له تأثير علي أو على أسرتي"، مضيفًا عبر تويتر: "شكرا لاعتباركم أني أشكل مثل هذا التهديد الكبير لأجندكم".

وأدان الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الخميس قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ظريف، قائلا إن هذا يظهر عدم الكفاءة السياسية والأخلاقية للبيت الأبيض.