ارتفاع الطلب على إنتاج المصانع في أمريكا بأقل من التوقعات

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة نمو الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المصنعة زاد خلال يونيو الماضي بنسبة 6ر0% بعد تراجعه بنسبة 3ر1% خلال مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 8ر0%، بعد تراجعه بنسبة 7ر0% في مايو الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء ارتفاع الطلب على القطاع الصناعي بفضل الزيادة في الطلب على السلع المعمرة بنسبة 9ر1% خلال يونيو الماضي بعد تراجعه بنسبة 3ر2% خلال مايو الماضي.

وقادت معدات النقل نمو الطلب على السلع المعمرة حيث زاد الطلب على هذه المعدات بنسبة 7ر3% خلال يونيو الماضي بعد تراجعه بنسبة 5ر7% في الشهر السابق.

في المقابل أشار تقرير وزارة التجارة الأمريكية إلى تراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 5ر0% بعد تراجع بنسبة 3ر0% خلال الفترة نفسها.

وذكرت وزارة التجارة أن حجم تسليمات السلع المصنعة خلال يونيو الماضي ارتفع بنسبة 4ر0%، بعد ارتفاع بنسبة 1ر0% خلال مايو الماضي، في حين زاد مخزون هذه السلع بنسبة 2ر0%.