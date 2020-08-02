الرئيس الجزائري يأمر بالتحقيق في حرائق الغابات وانقطاع المياه والكهرباء

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن التحقيق الفوري يشمل الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق.