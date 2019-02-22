الناطق باسم العمليات المشتركة بالعراق: نجحنا في مطاردة الكثير من أعضاء داعش

قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، إن إمكانيات وقدرات القوات الأمنية يجب أن تتغير مع طبيعة وإمكانات تنظيم «داعش» الإرهابي ومحاولة سيطرته على البلد، مشيرًا إلى أن التنظيم ينوي القيام بعمليات إرهابية نوعية في شمال إفريقيا وأوروبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن القوات نجحت في مطاردة وملاحقة الكثير من أعضاء التنظيم، خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى مقتل خمسة انتحاريين قدموا من غرب البلاد.

وتابع: «كان لديهم تواجد بهذه المناطق، ويحضرون أنفسهم للقيام بعمليات إرهابية قبل العيد»، قائلًا إن وزارة الداخلية تمكنت من متابعتهم بجهد استخباري والوصول إلى مكانهم، ثم انقضت الأجهزة الأمنية عليهم وتم قتلهم جميعًا.

وأشار الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق إلى اعتقال بعض المنتسبين للتنظيم من خلال جهاز مكافحة الإرهاب، منوهًا أن التنظيم يستغل ارتفاع درجة الحرارة وفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في زيادة العمليات الإرهابية.