قطر تسجل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 111 ألفًا و107 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 177.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 201 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 107 آلاف و779.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 685 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 17 مليون إصابة.