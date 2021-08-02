مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية على ورقة العشرة جنيهات الجديدة

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حصلت "الشروق" على التصميم الجديد للعملات الورقية الجديدة البنكنوت من فئتي 10 جنيهات و20 جنيها والتي ستصنع من مادة البوليمر لأول مرة في تاريخ البنكنوت المصري.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد عرض التصميم أمس على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويحفل التصميمان بعدد من وسائل الحماية ضد التزوير الجديدة على البنكنوت المصري.

وتحمل ورقة العشرة جنيهات صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورأس تمثال فرعوني للملكة حتشبسوت، وشكل عام لمكتبة الإسكندرية.

علما بأن ورقة العشرة جنيهات الحالية تحمل صورة مسجد الرفاعي.

بينما تحمل ورقة العشرين جنيها صورة مسجد محمد علي بالقلعة، الموجود أيضا على الورقة الحالية من الفئة نفسها، والهرم الأكبر ووجه الملكة نفرتاري ونقش فرعوني للملك رمسيس الثاني على عجلته الحربية.