قناة الشمس تجدد عقد مجدي عبد الغني ثلاثة سنوات

أعلن الكابتن مجدي عبد الغني، عن تجديد تعاقده مع قناة "الشمس"، ليستمر في تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" لمدة ثلاثة سنوات قادمة، على شاشتها.

وقال أحمد الدغيدي رئيس قناة الشمس، إن الكابتن مجدي عبد الغني يمثل قيمة رياضية كبيرة، ويمتلك تاريخا طويلا من العطاء في الملاعب المصرية، وستعمل القناة على تسخير الإمكانيات الفنية والمادية لبرنامجه "ملعب البلدوزر"؛ ليحقق مزيد من النجاحات والانفرادات خلال الفترة القادمة، حيث سيتم تطوير محتوى البرنامج وإضافة المزيد من الفقرات المتميزة فى المجال الرياضي.

ومن جهته، أعرب كابتن مجدي عبد الغني، عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده مع قناة الشمس، معربا عن رغبته في تحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة في ظل إدارة تلتزم بالمواثيق الإعلامية التي أقرتها الجهات المسؤولة.