محافظ جنوب سيناء يوجِّه بسرعة الانتهاء من تطوير مناطق شرم الشيخ استعداداً لمؤتمر المناخ

شدد محافظ جنوب سيناء خالد فودة على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال تطوير مناطق السوق القديم ومصر القديمة والساحة أمام مسجد "المصطفى" وإضاءته بمدينة شرم الشيخ؛ استعداداً لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة السوق القديم، مساء اليوم الاثنين، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة السوق التجاري تشهد أعمال تطوير شاملة، منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ على التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة إلى أعمال التجميل والإضاءة في الساحة أمام مسجد المصطفى، بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بشرم الشيخ، وأعمال الإضاءة لمسجد "الصحابة".

وحرص المحافظ - خلال الجولة - على لقاء السائحين، واستطلاع آرائهم، حيث التقى مجموعة سائحين إيطاليين، وأشادوا بالأعمال التي جرى تنفيذها بكافة أنحاء المدينة، متمنين نجاح المؤتمر العالمي لتغير المناخ والخروج بتوصيات لصالح البيئة.