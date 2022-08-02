فيات كرايسلر تدفع نحو 300 مليون دولار في الولايات المتحدة بسبب بيانات الانبعاثات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن تدفع شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات نحو 300 مليون دولار بسبب بيانات الانبعاثات التي تم التلاعب بها، وفقا لحكم أصدرته محكمة اتحادية أمريكية في ديترويت، بولاية ميشيجان الأمريكية، يوم الاثنين.

وأقرت الشركة المصنعة، التي أصبحت الآن جزءا من شركة ستيلانتيس الدولية للسيارات، بالذنب في يونيو ووافقت على تسوية مع وزارة العدل الأمريكية.

وشملت التسوية غرامة قدرها 1ر69 مليون دولار وتجريد الشركة من 6ر203 مليون دولار من المكاسب. وقالت ستيلانتيس إن المبلغ يمكن تغطيته بالمستحقات السابقة.

وكان الحكم الصادر يوم الاثنين بمثابة موافقة المحكمة على هذا الاتفاق.

وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت الشركة المصنعة للسيارات بالإدلاء ببيانات كاذبة حول انبعاثات العادم لأكثر من 100 ألف سيارة. ونفت الشركة في البداية هذه الاتهامات وأي اتهامات موازية لفضيحة فولكس فاجن "ديزل جيت" الشهيرة.

لكن في عام 2019 ، دفعت فيات كرايسلر مئات الملايين من الدولارات في مطالبات مدنية أمريكية. وتهدف التسوية الأخيرة مع الحكومة الأمريكية إلى حل الإجراءات الجنائية.

كما فرضت المحكمة ثلاث سنوات من المراقبة على الشركة.