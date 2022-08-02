الوزراء السعودي يجدد التزام المملكة بالتعاون الدولي لمكافحة التغيّر المناخي

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ما أكدته المملكة في اجتماع "مجموعة الـ77 + الصين" على مستوى السفراء من التزامها بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغيّر المناخي، والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال مبادراتها النوعية وأبرزها "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، و"الاقتصاد الدائري للكربون".

وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، في بيان، أوردته وكالة أنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من رئيس تونس ورئيس إفريقيا الوسطى.

وأشار إلى أن المجلس تناول نتائج زيارتي ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى اليونان وفرنسا، وما أكدته المباحثات مع قادة هاتين الدولتين من متانة العلاقات والرغبة المشتركة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد مجلس الوزراء السعودي بما شهدته الزيارتان من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة واليونان في العديد من المجالات، والتأكيد على تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا.

ووافق المجلس خلال جلسته، على توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين المملكة وعدد من الدول في مجالات مختلفة.

وعلى المستوى المحلي، أكد مجلس الوزراء السعودي ما توليه الدولة من الاهتمام البالغ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وفقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ومن ذلك تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية عددها 1335 مشروعًا تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.