موسكو تؤكد تضامنها مع الصين على خلفية زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان

أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع الصين على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المحتملة لتايوان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات، أوردتها وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء: "أي شيء يتعلق بهذه الجولة، والزيارة المحتملة لتايوان، يحمل بطبيعة الحال سمة استفزازية للغاية".

وأضاف: "نود أن نؤكد مرة أخرى تضامننا المطلق مع الصين في هذا الشأن".

ولم يتم تأكيد نبأ الزيارة من جانب بيلوسي، ولكن البرلمان في تايبيه أعلن عنها. ومن المتوقع وصول بيلوسي إلى الجزيرة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وسوف تكون زيارة بيلوسي هي الأولى لمسؤول أمريكي بمثل هذا المستوى إلى تايوان منذ 25 عاما. وتعتبر بكين الجزيرة، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، إقليما منشقا عن جمهورية الصين الشعبية، يجب إعادته للبر الرئيسي.

ورد جيش التحرير الشعبي الصيني على الزيارة المحتملة بإجراء مناورات عسكرية، وتدريبات بالذخيرة الحية، وإرسال طائرات عسكرية بالقرب من الجزيرة، ونشر سفن تابعة للبحرية الصينية في المنطقة لإغلاق المناطق البحرية.

وقام جيش تايوان برفع حالة التأهب.

وتحافظ موسكو على علاقات وثيقة مع بكين زادت أهميتها نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا.