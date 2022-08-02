وكيل التموين بالإسكندرىة يتفقد المراكز الخدمات المطورة

تفقد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مراكز الخدمات التموينية المطورة.

وبدأت الجولة، اليوم الثلاثاء، بزيارة مركز تموين حي شرق تفقد خلالها وكيل الوزارة سلسلة إجراءات الخدمات التى تقدم للمواطن وجودتها، مشددا على ضرورة الاستمرار في تجويد أداء الخدمات، حيث أبدى المواطنين المترددين على المركز شعورهم بالارتياح لسهولة أداء الخدمات التموينية.

واستمرت الجولات لتشمل زيارة مركز خدمات طوسون حيث التقى وكيل الوزارة، هند أنور مدير المركز، والسادة أعضاء فريق العمل، وتابع آلية أداء الخدمات إلى المواطنين وتم التوجيه باستمرار كفاءة تقديم الخدمات حتى تتواكب مع التطوير الذي تبنته الوزارة للنهوض بقطاعات خدمة المواطنين.

وجرى استطلاع آراء بعض المواطنين على أداء المركز في تقديم الخدمات التموينية، حيث أكد الجميع أن التطوير الذي حدث وتحويل مكتب التموين إلى مركز مطور قضى تماما على الطوابير والزحام والمشاكل التي كانت تواجه المواطن.

واختتمت الجولة بزيارة لموقع الأرض المخصصة لبناء ديوان عام المديرية الجديدة لمتابعة عمليات الإنشاء حيث التقى مع مهندس الموقع، واستمع إلى شرح تفصيلى لمرحلة تجهيز الأساسات للدخول في المراحل التالية حسبما تم الاتفاق عليه رسميا.

وصرح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الإعلامي المديرية أن هذه الجولات والزيارات التي يحرص عليها وكيل الوزارة وقيادات المديرية تشجع وتساند خطوات تنفيذ خطط المديرية التي تشمل التطوير في كافة النواحي الإدارية والفنية لتواكب سياسة الإصلاح الإداري التي تتبناها القيادة السياسية للدولة.