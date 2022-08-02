وزير عراقي: المظاهرات التي تشهدها البلاد تمثل حالة الديمقراطيّة الناشئة

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء أن المظاهرات التي يشهدها العراق تمثل حالة تتعلق بالديمقراطيّة الناشئة والتي يُمارسها أبناء الشعب العراقيّ وهي ضمن العمليّة السياسيّة في البلاد.

وأعرب الوزير العراقي خلال إتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونيا عن شكر العراق لمواقف "الحُكُومة الفرنسيَّة الداعمة للعراق في مُختلف المجالات" .حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

من جانبها جددت وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة "التزام فرنسا بدعم سيادة العراق بشكل كامل في سبيل ضمان أمنه واستقراره" .

وأطلع وزير الخارجية نظيرته الفرنسيَّة على الوضع الداخليّ العراقيّ وما يشهده من مظاهرات تعكس حالة تتعلق بالديمقراطيّة الناشئة والتي يُمارسها الشعب وبحث بالعلاقات الثنائيَّة في مُختلف المجالات، وسُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك وضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف.

وبحسب البيان تم كذلك بحث ملف تحسين العلاقات السعودية الإيرانية في مجالات معينة وضرورة استمرار المباحثات بينهما التي بدأت في بغداد، والدفع بالحلول التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام والتنمية.

كما ناقش الوزيران مسيرة المُفاوضات حول الإتفاق النوويَّ بين إيران والدول الست، وإنعكاساته الإيجابيّة على أمن المنطقة، واستقرارها.