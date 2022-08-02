إيران تتعهد برد «حازم وفوري» بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن رد بلاده على "إصرار البيت الأبيض على مواصلة سياسة فرض العقوبات" سيكون حازما وفوريا.



وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أمس فرض عقوبات جديدة على ست شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغوط على إيران.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن كنعاني القول إن "إدمان البيت الأبيض على العقوبات واستخدامها كأداة يعد شاخصا مميزا لسياسة نظام الهيمنة الأمريكي، ودليلا على أن تغير الحكومات في هذا البلد لن يغير من سياسته".



وقال: "ستبدي الجمهورية الإسلامية ردا حازما وقويا وفوريا على إصرار البيت الأبيض على مواصلة سياسة فرض العقوبات، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجهاض الآثار السلبية المحتملة للعقوبات على تجارة البلاد واقتصادها".