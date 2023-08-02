السجن 10 أعوام لمتهم بإصابة شخص في الإسكندرية

عاقبت، الدائرة السابعة، بمحكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، "ص.خ.ص"، عاطل، "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وألزمتة بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالشروع في قتل "إ.م.ا"، نجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 27909 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل؛ يفيد قيام شخص بالتعدي على أخر بسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر خلافات سابقة بين المتهم، وبين شقيق المجني عليه، عقد العزم، وبيت النية على قتله، وانتظر حتى أبصره مارًا في الطريق العام، فتوجه نحوه، وأخرج سلاح أبيض "مطواة" من حوزته، وسدد له طعنة في منطقة البطن، محدثًا إصابته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وبنقله إلى أحد المستشفيات تم إسعافه.

وأضافت التحقيقات أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن إصابة المجني عليه، طعنية في منطقة البطن، وأنها حدثت من التعدي عليه طعنا، باستخدام جسم صلب، ذو حافة حادة وطرف مدبب، ويجوز حدوثها وفق التصور الوارد بتاريخ الواقعة.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه قرارها المُقدم.

