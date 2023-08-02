شوبير: أنصح الزمالك بتقسيط عقوبة كهربا للصالح العام

طالب أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، من مسئولي نادي الزمالك تقسيط عقوبة الغرامة الموقعة على لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا والمقدرة بـ 2 ونصف مليون دولار.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو (أون سبورت):" أوجه كلامي لأحمد حسام ميدو بعد تأكيده قيام الزمالك بدفع 850 ألف دولار لسبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل إنهاء أزمة غرامة شيكابالا والاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي مع اخطار المحكمة الرياضية وفيفا لرفع عقوبة إيقاف القيد".

أضاف:" الزمالك ينتظر موافقة النادي البرتغالي على جدولة المبلغ المتبقي وفي حالة الرفض سيرسل الزمالك بقية المبالغ المالية لحسم الملف".

أكمل:" ومن هنا أوجه رسالة لميدو إذا كانت فكرة الجدولة جيدة طب ما طبقوها مع عقوبة كهربا البالغة 2 و300 ألف دولار بمعنى حصول الزمالك على حقه على دفعات بواقع نصف مليون دولار مع كل دفعة".

واصل:" جدولة عقوبة كهربا ستحل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك العناد ملوش لازمة بقول لميدو كلم الناس اللي عندك وأنهي أزمة كهربا".

أتم:" في النهاية أي طرفين مختلفين أو متصارعين بيتفقوا لإنهاء النزاع من أجل الصالح العام أية المشكلة أتمنى كلامي يكون لي آذان صاغية".