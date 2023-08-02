مانشستر يونايتد يحسم صفقة هداف أتالانتا

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كشفت تقارير صحفية انجليزية، حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة انضمام راسموس هويلوند مهاجم فريق اتالانتا الايطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع «سكاي سبورت» الانجليزي أن صفقة انضمام راسموس هويلوند بلغت 64 مليون جنيه استرليني بالاضافة إلى 8 ملايين جنيه استرليني بنود تعاقدية اضافية للاعب وأن مدة التعاقد ستكون خمس سنوات مع خيار التمديد لسنة اضافية.

واشار الموقع لوصول اللاعب إلى إنجلترا اليوم الثلاثاء، لاجراء الكشف الطبي واتمام اجراءات التعاقد حيث يسعى مانشستر يونايتد للحاق اللاعب بفترة الإعداد التحضيرية للموسم الجديد وخوض المباريات الودية المتبقية للفريق أمام لانس الفرنسي يوم السبت واتلتيك بيلباو الاسباني يوم الاحد في الاسبوع المقبل.

كان صاحب الـ20 عاما انتقل إلى نادي اتالانتا الايطالي عام 2022 قادما من فريق ستورم جراتز النمساوي مقابل 4.5 مليون يورو، وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للاعب 45 مليون يورو.

خاض هويلوند هذا الموسم 32 مباراة مع فريقه في الدوري الايطالي احرز خلالها 9 اهداف كما صنع 4 تمريرات حاسمة .