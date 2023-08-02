وزارة المالية الإماراتية تعتمد الهوية الرقمية في جميع خدماتها

بدأت وزارة المالية الإماراتية، باعتماد "الهوية الرقمية" في جميع خدماتها وأنظمتها كافة، تماشيا مع جهود دولة الإمارات بتحسين جودة الحياة الرقمية، بما يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.

وحثت وزارة المالية، متعامليها على التسجيل بالهوية الرقمية لمواصلة الاستفادة من خدمات الوزارة الرقمية، حيث إن الوزارة استبدلت خاصية الدخول التقليدية على صفحة الخدمات، وتبنت الاعتماد حصريا على آلية الدخول بواسطة الهوية الرقمية بدءا من أغسطس الجاري.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء، تتوفر في الهوية الرقمية أعلى معايير الأمان والسرية والدقة للمعلومات، وتسرع الإجراءات، وترتقي بتجارب المتعاملين الذين يمكن لهم تنزيل تطبيق الهوية الرقمية والحصول على حلول سهلة للوصول للخدمات عبر الهواتف الذكية، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقميا، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وتعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح عند تفعيلها بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

وأشارت الوكالة، إلى أن تطبيق الهوية الرقمية يتيح إمكانية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والاستفادة من أكثر من 6000 خدمة تقدمها أكثر من 130 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.