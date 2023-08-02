حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في السعودية: هناك فرصة لهطول أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، والباحة)، وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.



وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.