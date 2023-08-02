لندن: روسيا بدأت في تجهيز تشكيلات رئيسية جديدة لإضافة عمق لقواتها البرية

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأنه على مدار الشهرين الأخيرين، بدأت روسيا على الأرجح في استحداث وتجهيز تشكيلات رئيسية جديدة لإضافة عمق لقواتها البرية، ومن بينها "الجيش الـ25 للأسلحة المشتركة".

وأشار التقييم إلى أنه منذ أزمة أوكرانيا، نشرت روسيا بشكل أساسي جنود احتياط تمت تعبئتهم لإعادة ملء التشكيلات القائمة، أو كجزء من أفواج مشاة الدفاع الإقليمي، موضحا أنها ونادرا ما تنشئ تنظيمات وهيئات جديدة ذات أسلحة كاملة، مثل جيوش الأسلحة المشتركة المصممة لتكون قوة ذات اكتفاء ذاتي.

ومن المرجح أن تنشر روسيا أي تشكيل جديد كقوة احتياطية في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن روسيا تتطلع، على المدى الطويل، إلى تعزيز قواتها لمواجهة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار التقييم إلى أنه من غير المرجح أن تجد روسيا ما يكفي من القوات الجديدة لتزويد حتى جيش واحد جديد، بدون موجة جديدة رئيسية من التعبئة الإلزامية.