تقارير: عدد المتقدمين للالتحاق بالجيش الألماني يواصل تراجعه

كشفت تقارير صحفية، نُشِرَتْ في ألمانيا اليوم الأربعاء، عن استمرار تراجع عدد المتقدمين للالتحاق بالجيش الألماني.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية استنادا إلى متحدث باسم الجيش أن عدد المتقدمين من الرجال والنساء في الفترة بين مطلع يناير حتى نهاية مايو الماضيين من العام الحالي للعمل كجنود في صفوف الجيش الألماني تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بعددهم في نفس الفترة من 2022.

وذكرت المجلة، أن جدولا داخليا في الجيش أوضح أن عدد المتقدمين في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي وصل إلى 23 ألف و414 شخصا بتراجع بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن جانبه، عزا المتحدث باسم الجيش تراجع عدد المتقدمين بالدرجة الأولى إلى تأثيرات التحول الديموجرافي والمجتمعي في ألمانيا بالإضافة إلى استمرار تفاقم الوضع في سوق العمل.

يذكر أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس سيقوم اليوم بزيارة مركز الوظائف التابع للجيش الألماني في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، حيث سيستعلم الوزير هناك عن اجتذاب عاملين إلى الجيش.

وحسب تصريحات وزارة الدفاع، فإن الجيش الألماني يقدم نفسه كرب عمل عبر 16 مركزا للتوظيف منتشرة في كل أنحاء ألمانيا.

وتهدف هذه المراكز بوصفها جزءا من هيئة اجتذاب العمالة التابعة للجيش إلى الإسهام في اجتذاب أشخاص للانخراط في صفوف الجيش.

وكان الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، شكك في أوائل الشهر الماضي في إمكانية الالتزام بالهدف الرامي إلى رفع عدد جنود الجيش الألماني إلى 203 آلاف جندي بحلول 2031.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد أفراد الجيش الألماني يبلغ في الوقت الحالي حوالي 183 ألف جندي.