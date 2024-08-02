 إمام عاشور لـ جماهير الأهلي: نتحامل على أنفسنا من أجلكم - بوابة الشروق
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إمام عاشور لـ جماهير الأهلي: نتحامل على أنفسنا من أجلكم

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 11:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 11:47 ص

وجه إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد اقتراب المارد الأحمر من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

اقتنص الأهلي فوزه 18 على التوالي بالدوري المصري، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون رد، أمس الخميس، ضمن الجولة 32، ليقترب المارد الأحمر بقوة من تحقيق لقب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة، وأصبح على بعد 4 نقاط فقط من التتويج.

قال إمام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" من المفترض أن نستريح بعد موسم طويل وصعب، لكن وجدنا أنفسنا نخوض مباراة كل 3 أيام".

أضاف إمام عاشور:" ورغم ذلك، اللاعبون رجال وحققوا رقما تاريخيا بالفوز في 18 مباراة متتالية".

أتم إمام عاشور:" بإذن الله سيكلل تعبنا ومجهودنا بالبطولة، ونحتفل مع الجمهور الذي يقف خلفنا وهو السبب الرئيسي في تحاملنا على أنفسنا وإخراج كل ما لدينا من أجله ولأجل الفريق".


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