وزير البترول يلتقي مسؤولين من بريتش بتروليوم لبحث خطط عمل جديدة في مصر

التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمدينة العلمين الجديدة، وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم (BP) العالمية للغاز والطاقة منخفضة الكربون، والوفد المرافق له، لبحث أنشطة الشركة في مصر، بما في ذلك البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي.

وأشار بدوي إلى أهمية تعزيز التعاون بين قطاع البترول وشركة بريتش بتروليوم لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتسريع تنمية الحقول من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات. كما دعا الشركة إلى تسريع عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتحقيق نتائج إيجابية للطرفين.

وأضاف بدوي أن الحكومة الجديدة منفتحة على تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتعمل على تذليل العقبات وتحفيز المستثمرين، من خلال تزويدهم بفرص استثمارية جذابة في مجال البحث عن البترول والغاز، وتسهيل الوصول إلى الفرص والبيانات عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

من جانبه، أكد نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم التزام الشركة بمواصلة عملها في مصر، مهما كانت التحديات، وأعرب عن تطلع الشركة لتحقيق نمو في أعمالها من خلال شراكتها المستمرة مع مصر، مستعرضًا خططها لحفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز وبرنامج الحفر الاستكشافي الموسع في البحر المتوسط.

كما عرضت الشركة جهودها في منطقة دلتا النيل البرية لتنمية موارد الغاز عبر خفض تكاليف الإنتاج وتحسين استخدام البنية التحتية القائمة، مما يساهم في زيادة الجدوى الاقتصادية وتنمية موارد جديدة بشكل فعال.

ناقش الجانبان أيضًا دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وسُبُل تعزيز هذا الدور من خلال الاستفادة من بنية مصر التحتية المتطورة وموقعها الفريد. كما تم التأكيد على أهمية جذب استثمارات شركة أدنوك الإماراتية كشريك لبريتش بتروليوم في مصر، لتنوع محفظة الاستثمار وتعزيز الشراكات في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي.