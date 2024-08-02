- الجمهور يهتف باسم فلسطين خلال جولة رونالدينهو



- حضور وتفاعل جماهيري كبير مع ويجز وموح ميلانو وسمارة

- ويجز يخطف الأنظار بارتداء الجلابية الصعيدية والكوفية الفلسطينية

تصدر مهرجان صيف بنغازي موقع X "تويتر سابقا"، وذلك بالتزامن مع حفل الافتتاح الذي أقيم في ملعب شهداء بنينا، بحضور النجم العالمي رونالدينهو.

وخلال جولة رونالدينهو في أرضية الملعب، هتف الحضور الكبير باسم فلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وقد تخطى الحضور الجماهيرب ما يزيد عن 10 ألاف مشاهد، وسط استعراضات الفاير ورك والألعاب النارية المميزة.



الحفل افتتحه رئيس الحكومة أسامة حماد بكلمة عن وحدة الشعب الليبي، وأحياه نخبة من نجوم الراب العرب، وهم مطرب الراب المصري الشهير ويجز وكل من النجوم موح ميلانو، منصور أناون، كحلة، وسمارة.

وقدم النجوم مجموعة من أغانيهم المميزة، وبدأ الحفل منصور أناون، وبعده كحله الذي شاركه الغناء، ثم صعد بعده إلى المسرح نجم الراب موح ميلانو، الذي قدم فقرة غنائية قوية لاقت تفاعل جماهيري كبير.

وثالث الفقرات كانت المطرب سماره، الذي قدم عدة أغاني مميزة، وتوجه بالشكر للشعب الليبي ومهرجان صيف بنغازي، وخلال فقرته صعد بعض من الجمهور بعلم فلسطين والتقطوا معه صور تذكارية.

بينما اختتم نجم الراب المصري ويجز الحفل، وخطف الأضواء بارتداءه الجلبية المصري الصعيدي، ليتميز عن غيره خلال الحفل، وغنى نخبة من أبرز أغانيه الشهيرة، ومنها "كيفي كده، بعودة يا بلادي، البخت، وغيرها"، كما ارتدى الكوفية الفلسطينية وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما صعد معه المطرب الشهير جراند توتو، وغنوا معا عدة أغاني، ثم خرج ويجز وترك الجراند توتو منفردا، بعدما سلمه الكوفية الفلسطينية.

وتفاعل الجمهور الذي امتلأت به مدرجات ستاد شهداء بنينا مع المطربين، وشاركوهم الغناء والرقص في أجواء استثنائية مبهجة لحفل الافتتاح، كما قدم أحمد جمال استعراضات الألعاب النارية والفاير وركس، بينما قدم ويجز الشكر للشعب الليبي علي استضافته في المهرجان، بينما قدم المطربين الباقيين الشكر الي إدارة مهرجان صيف بنغازي علي حسن التنظيم الذي وصفوه بالرائع والعالمي.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا، في الفترة من 1 أغسطس إلى 8 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية.