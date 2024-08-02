- استقرار الأسعار عند مستويات 3320 جنيها

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السوق المصري تشهد استقرارا في التوقيت الحالي بعد موجة من الزيادات بدأت في يوليو الماضي.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الردار الاقتصادي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن سعر الذهب قفز من 2800 جنيه في يونيو إلى 3320 جنيها اليوم، مدفوعا بارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية.

وأضاف أن الإقبال على شراء الذهب شهد زيادة ملحوظة على مدار الآونة الأخيرة لحفظ قيمة الأموال من التضخم، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تتأثر ثلاث عوامل رئيسية هي: البورصة العالمية، العرض والطلب، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ووصف المغربي الذهب بأنه «ملاذ آمن للادخار»، مؤكدا أنه يستعيد قيمته دائما حتى بعد الانخفاضات، ناصحا المقبلين على شراء الذهب بالاستثمار طويل المدى لمدة عام أو عام ونصف على الأقل قبل بيعِه.

ولفت إلى بدء شعبة الذهب في تصدير المشغولات الذهبية للخارج من خلال إقامة المعارض المتخصصة، لافتا إلى أن بعض المصانع المصرية بدأت في تصدير الذهب إلى السعودية ودبي على مدار الأعوام الماضية.