أول تعليق من شروق فؤاد بعد رحيلها عن الأهلي وانتقالها إلى الزمالك

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حرصت شروق فؤاد لاعبة منتخب مصر في الكرة الطائرة التعليق بعد رحيلها عن الأهلي والانتقال إلى طائرة سيدات الزمالك.

الزمالك كان قد أعلن في الساعات الماضية تعاقده مع شروق فؤاد في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقدها مع النادي الأهلي ورحيلها عن الفريق.

وكتبت شروق فؤاد من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام:"بداية جديدة وتحدي جديد.. الخيرة فيما اختاره الله لنا.. والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

ووقعت شروق فؤاد على عقود انضمامها للزمالك، خلال الجلسة التي جمعتها مع نيرة الأحمر، ورامي نصوحي، وأحمد خالد، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

وتعد شروق فؤاد من أبرز اللاعبات في مركز صناعة اللعب وسبق لها وحصدت لقب أفضل صانعة ألعاب في بطولة إفريقيا للأندية عامي 2016 و2019، كما تُوجت بلقب أفضل صانعة ألعاب في البطولة العربية وأفريقيا عام 2015.