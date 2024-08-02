 أولمبياد باريس.. ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين - بوابة الشروق
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أولمبياد باريس.. ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين

علي البحيري
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 2:47 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 2:47 م

ودعت ملك حمزة لاعبة المنتخب المصري لجمباز الترامبولين منافسات دورة الألعاب الأولمبية رقم 33 والمقامة بالعاصمة الفرنسية طوكيو خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري بعد احتلالها المركز الأخير في التصفية.

وفشلت اللاعبة المصرية في استكمال المحاولتين التي خاضتهما في مرحلة التصفيات لتودع المنافسات في المركز السادس عشر والأخير، علمًا أن أفضل 8 لاعبات يصعدن مباشرة إلى النهائيات.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.


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