منتخب شابات الكرة الطائرة يصل إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشابات تحت 20 سنة إلى مدينة ياوندي بالكاميرون، للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للشابات، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 حتى 12 أغسطس الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم 2026.

وتتكون البعثة الرسمية للمنتخب من:

حمدي نور الدين – رئيس البعثة

حسام الدين شكري – المدير الفني

أشرف عبد العال – المدرب العام

عمرو التوني – المحلل الفني

مروة خالد – أخصائية العلاج الطبيعي

منى مكاوي – حكم مرافق

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من:

خديجة محمد شوشة

فرح عمرو الحناوي

جينا محمد متولي

رولا رامي كريم

جنى وليد هندواي

ملك علاء غباشي

حلا خالد القاضي

هنا كريم الدين بليغ

ندى سامي غصوب

مريم محمد عبد السلام

لجين ياسر أبو بكر

فرح أحمد الأزهري

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، قد عقد اجتماعًا مع بعثة منتخب الشابات خلال معسكرهن الأخير قبل السفر إلى الكاميرون، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للفريق، وحثّ اللاعبات على التركيز وتقديم أداء مشرف يليق باسم ومكانة مصر.