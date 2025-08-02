السعودية تنفذ حكم الإعدام تعزيرا بحق 7 أشخاص أدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا، بسبعة جناة في نجران ـ جنوب غرب، المملكة بعد أن أدينوا بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة.

وقال البيان الأول الصادر عن وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت إن "أربعة أشخاص - صوماليي الجنسية- أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقهم حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرًا".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها الثاني إن ثلاثة أشخاص - إثيوبيي الجنسية- أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وأن التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقهم حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرًا.

وحذرت وزارة الداخلية كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وبهذه الإعدامات يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2025 إلى 206 أشخاص، بينهم امرأة، بعد أن نفذت العام الماضي إعدام أكثر من 300 شخصا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.